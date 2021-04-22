Лукашенко: Москва и Минск согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства. Сейчас осталось согласовать еще 2-3 серьезные программы, куда входит налогообложение.

- Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали, очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось - две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение, — заявил Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Путин в начале переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб. Он добавил, что "в области ВТС происходит углубление кооперации, и в области безопасности в самом широком смысле этого слова".