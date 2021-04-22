ФАС вскрыла признаки сговора при мониторинге роста цен на металлопрокат

ФАС обнаружила признаки сговора при мониторинге роста цен на жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нескольких компаний при проверке роста цен на рынке металлопроката. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Дело возбуждено в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО Металлоторговая компания "Красо", — гласит сообщение пресс-службы.

Если подозрения в сговоре подтвердятся, то компании обяжут выплатить оборотный штраф.

Ранее появилась информация, что российская Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на российских курортах. Для этого специалисты сравнят динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах страны в 2018 – 2021 годах.Специалисты ФАС и Ростуризма уже приступили к разработке мер для пресечения возможных недобросовестных практик, например, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам.