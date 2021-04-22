Пригожин восхитился солистом Rammstein, исполнившим песню на русском языке Фото: Иван МАКЕЕВ

Иосиф Пригожин восхитился Пригожин восхитился солистом Rammstein, исполнившим песню «Любимый город» на русском языке.

Впервые композиция прозвучала в 1939 году в советской картине «Истребители». Тогда ее исполнил Марк Бернес, теперь песня в исполнении Тиля Линдеманна прозвучит в картине о советском летчике «Девятаев».

Иосиф Пригожин горячо поприветствовал решение Линдеманна спеть на русском языке. Саму запись он послушать не успел, но уверен - немецкий рокер наверняка отлично справился с задачей.

- Идея отличная. Это здорово на самом деле. Я за любые эксперименты. Это же все про творчество. <…> Чем больше будут петь на русском языке песни, тем лучше, - заключил Пригожин в беседе с Пятым каналом.

Он уверен, чем больше иностранцы будут петь на русском языке, тем лучше.

- Особенно в это время. Пусть пропагандируют, продвигают русский язык. Хватит иностранный продвигать, - отметил продюсер.