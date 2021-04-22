В НАТО отреагировали на завершение военных учений в России

В НАТО прокомментировали завершение военных учений в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представитель НАТО заявил, что альянс считает "любые шаги по деэскалации со стороны России" важными.

- Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины, — приводит слова представителя альянса РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что НАТО продолжает призывать Россию соблюдать международные обязательства и вывести войска с территории Украины.

Ранее глава российского министерства обороны Сергей Шойгу объявил об успешном завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах России и распорядился вернуть военных в места дислокации. Он отметил, что цели внезапной проверки войск были полностью достигнуты, войска показали способность обеспечить надежную оборону государства.