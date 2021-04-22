Утверждены даты проведения ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили дату проведения ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили дату проведения Единого государственного экзамена в 2021 году. ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Приказ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будет проходить два дня — 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике пройдет 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня.

ЕГЭ по информатике впервые будут сдавать на компьютерах, экзамен пройдет 24 и 25 июня. Резервными днями для сдачи экзаменов будут 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения экзаменов в 9-х и 11-х классах в 2021 году. Согласно документу, школьники 11-х классов, не планирующие поступать в образовательные учреждения, должны будут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто планирует поступать, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и другие предметы на выбор.