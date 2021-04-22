МВД России накрыло три крупных нарколаборатории с производством полтонны наркотиков в месяц

Полиция накрыла три крупных нарколаборатории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления по наркоконтролю МВД России накрыли три крупных нарколаборатории, в общей сумме производивших 450 килограммов наркотиков в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Предварительно установлено, что злоумышленники организовали изготовление наркотического средства мефедрон в трех лабораториях. Они располагались в частных домовладениях в Заокском районе Тульской области, в городском округе Истра и Волоколамском городском округе Московской области. Наркотики производились с целью последующего сбыта через тайники-закладки с использованием специально созданных интернет-магазинов в теневом сегменте Сети. Установлены роли каждого из соучастников, включая предполагаемого организатора, курьера, химика-лаборанта и фасовщика, — гласит сообщение пресс-службы.

Помимо наркотиков у шестерых задержанных изъяли нелегальное оружие и фальшивые удостоверения сотрудника СКР и помощника депутата Госдумы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

В середине апреля сотрудники полиции задержали в Сергиевом Посаде мужчину, который подозревается в незаконном производстве и сбыте наркотиков. В ведомстве сообщили, что полицейские изъяли из лаборатории оборудование, порошкообразное вещество светлого цвета и канистры с жидкостью.