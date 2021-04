Умер Лес Маккьюэн, вокалист поп-группы Bay City Rollers

Умер вокалист поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллектив британской поп-группы Bay City Rollers сообщил, что их вокалист Лес Маккьюэн умер на 66-м году жизни. Об этом пишет местная газета The Sun.

- С глубоким сожалением сообщаем о смерти любимого мужа и отца Лесли Ричарда Маккьэна. Лесли умер внезапно в своем доме во вторник 20 апреля 2021 года, — гласит текст сообщения.

Группа Bay City Rollers была основана в 1969 году в Эдинбурге. Наиболее популярными их композициями были Rollin' (1974) и Once Upon a Star (1975). Из-за большого влияния коллектива на подростков британские СМИ назвали коллектив "самой значимой группой Великобритании со времен The Beatles".

В середине апреля от рака умерла звезда сериала "Острые козырьки" и трех частей киносаги о Гарри Поттере, британская актриса Хелен Маккрори. Ее муж сообщил, что она мирно скончалась у себя дома.