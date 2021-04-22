Матчи группового этапа Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург

Матчи группового этапа Евро-2020 будут перенесены из Дублина в Санкт-Петербург Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет три матча группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко Против" со ссылкой на источник.

По информации источника, официально о своем решении ассоциация объявит в пятницу, 23 апреля после заседания исполкома. Отмечается, что оргкомитет Санкт-Петербурга готов к такому решению УЕФА.

В России состоятся матчи Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

Кроме того, в Дублине должен был пройти один матч плей-офф, но его перенесут не в Санкт-Петербург.

Такое решение будет принято из-за того, что власти Ирландии не могут гарантировать хотя бы минимальную заполняемость трибун из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, власти Петербурга намерены ограничить продажу алкоголя в стеклянной таре на время проведения Чемпионата Европы по футболу, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.