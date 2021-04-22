В Москве упростили доступ к электронной медкарте для горожан

Для москвичей упростили доступ к электронной медкарте. Фото: сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице упростили доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) для жителей город с подтвержденными аккаунтами на портале мэра и городского правительства.

- Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru, — сообщил градоначальник.

Такое решение касается 2,9 миллиона человек с верификацией на mos.ru, которые гарантировали себе безопасность личных данных. Чтобы воспользоваться картой, необходимо выбрать данную услугу на портале.

В конце 2020 года вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 20 миллионов пользователей ежемесячно посещают портал mos.ru. С момента запуска электронных сервисов и услуг москвичи обратились за ними свыше 1,8 миллиарда раз.