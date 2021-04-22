Глава ДНР пригласил Зеленского на переговоры

Глава ДНР Денис Пушилин пригласил Владимира Зеленского на переговоры Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин пригласил президента Украины Владимира Зеленского на переговоры на линии соприкосновения в Донбассе.

- Сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики, Леонидом Ивановичем (Пасечником), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования, — сказал Пушилин в своем видеообращении.

Он призвал президента Украины "не прятаться в кустах на второй линии обороны", а доехать до самых горячих точек. Пушилин отметил, что он готов к переговорам и в формате онлайн.

Ранее Денис Пушилин заявил, что Донбасс готов защищать права и интересы русскоязычных граждан в украинских регионах. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории уничтожается все русское, уничтожается память о великом подвиге советского народа в борьбе с фашизмом.