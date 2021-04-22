Путин и Лукашенко завершили переговоры в Москве Фото: REUTERS

В Москве 22 апреля 2021 года завершились переговоры российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об итогах их переговоров сообщается на сайте Кремля.

Обсуждение вопросов в общей сложности продлилось около четырех часов. Лидеры России и Белоруссии говорили об экономическом взаимодействии, включая промышленную кооперацию и энергетику. Теперь Лукашенко вылетел в Минск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.

Также Лукашенко сообщил, что Москва и Минск согласовали более 25 дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства. Теперь осталось согласовать еще 2-3 серьезные программы, куда входит налогообложение.