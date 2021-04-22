Бэк-вокалист Манижи попал в реанимацию

Фото: Instagram @manizha

Бэк-вокалист певицы Манижи по имени Артемий внезапно попал в реанимацию. Музыкант провел в отделении несколько дней.

- Это Артемий. Тот самый кучерявый красавчик <...> талантливейший вокалист, с которым я работаю не первый год, которого обожаю и ценю очень. Несколько дней наш любимый Тема был в реанимации. Для всей нашей команды это большой удар. Врачи стабилизировали его состояние, и пару часов назад перевели в общую терапию, - написала Манижа в своем посте в Инстаграм.

Также исполнительница добавила, что надеется на скорейшее выздоровление своего товарища и коллеги.