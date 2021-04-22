Правительство РФ поддержало законопроект о "золотых" визах для иностранных инвесторов

Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о необходимости предоставления "золотых" виз для иностранных инвесторов. ОБ этом журналистам рассказал руководитель ведомства Максим Решетников.

- Законопроект правительством поддержан, внесем в Государственную думу для обсуждения. Мы рассчитываем, что проект будет принят уже в осеннюю сессию, - сказал министр.

Также глава Минэкономразвития выразил надежду на успешную подготовку всех нормативных актов для того, чтобы уже в следующем году механизм заработал.