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В мире22 апреля 2021 23:48

Правительство РФ поддержало законопроект о "золотых" визах для иностранных инвесторов

Теперь проект будет внесен в Госдуму
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Правительство России поддержало законопроект Минэкономразвития о необходимости предоставления "золотых" виз для иностранных инвесторов. ОБ этом журналистам рассказал руководитель ведомства Максим Решетников.

- Законопроект правительством поддержан, внесем в Государственную думу для обсуждения. Мы рассчитываем, что проект будет принят уже в осеннюю сессию, - сказал министр.

Также глава Минэкономразвития выразил надежду на успешную подготовку всех нормативных актов для того, чтобы уже в следующем году механизм заработал.