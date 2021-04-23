Обладатель титула «Самый сильный человек мира» стал депутатом Рады

Обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, украинский спортсмен Василий Вирастюк официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламент в округе Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

- Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК <...> признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей, - говорится в посте сети в Твиттере.