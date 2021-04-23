Поправки в УК о "домашнем насилии" внесут в Госдуму в ближайшие полгода

Поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в Государственную думу в ближайшие шесть месяцев.

Изменения планируется внести в ст. 116.1 УК РФ о "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Об этом "Известиям" сообщили в Минюсте.

При этом отмечается, что Конституционный суд (КС) признал ст. 116.1 УК РФ несоответствующей Конституции страны. Все дело в том, что эта статья кодекса не может обеспечить гражданам соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность.