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В мире23 апреля 2021 1:23

Конгресс США выступил за присвоение Вашингтону статуса штата

В поддержку инициативы высказались 216 законодателей, еще 208 - против
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Конгресс США выступил за присвоение Вашингтону статуса штата

Конгресс США выступил за присвоение Вашингтону статуса штата

Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении столицы государства статусом штата. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты законодательного органа.

По данным американского ведомства, за эту инициативу проголосовали 216 конгрессменов, еще 208 - против. Если законопроект будет принят Сенатом и пройдет процедуру утверждения президентом страны, то американская столица, город Вашингтон, станет 51-м штатом США.