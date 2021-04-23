"Барселона" официально заявила, что остается в Суперлиге

В испанском футбольном клубе "Барселона" сделали важное заявление по поводу создания проекта европейской Суперлиги и выходе из нее команд-основателей.

На сайте "Барселоны" говорится, что представители клуба в срочном порядке приняли решение вступить в Суперлигу в качестве клуба-основателя, поскольку разделяют мнение большинства европейских клубов в необходимости структурных реформ для гарантирования финансовой устойчивости и жизнеспособности мирового футбола.

- Отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся всегда быть в авангарде, что является неотъемлемой частью идентичности клуба, - сообщается на сайте команды.