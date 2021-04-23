В Москве троих полицейских подозревают в вымогательстве 12 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое сотрудников отдела полиции Западного округа Москвы задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Отмечается, что теперь на них завели уголовное дело. По данным следствия, речь идет о начальнике и заместителе начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового полиции.

Арестованные планировали получить взятку от мужчины взятку в размере 12 миллионов рублей, которую вымогали несколько месяцев.