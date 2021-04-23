В России предложили сделать памятники Ленину наследием ЮНЕСКО

Памятник Ленину на ВДНХ в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Партия "Коммунисты России" обратилась в Организацию Объединенных наций и ЮНЕСКО с призывом признать памятники советскому политическому деятелю Владимиру Ленину культурным наследием человечества.

По словам глава партии Максима Сурайкина, речь идет о памятниках Ленину по всему миру, поскольку "Владимир Ильич является одним из величайших мыслителей планеты".

- Ленин <...> фактически изменил ход истории к лучшему. <…> Благодаря ему до сих есть восемь стран социализма, одна из крупнейших - Китай, это практически четверть населения планеты, - объяснил Сурайкин свою позицию в беседе с "360".

Представитель партии также выразил надежду, что в ЮНЕСКО действительно "принимают решения, заботятся о культурном наследии планеты в целом", важной частью которой является память о Ленине и его памятники в разных странах.