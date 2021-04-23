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Общество23 апреля 2021 5:44

В России предложили сделать памятники Ленину наследием ЮНЕСКО

Речь идет о памятниках Ленину по всему миру
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Памятник Ленину на ВДНХ в Москве

Памятник Ленину на ВДНХ в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Партия "Коммунисты России" обратилась в Организацию Объединенных наций и ЮНЕСКО с призывом признать памятники советскому политическому деятелю Владимиру Ленину культурным наследием человечества.

По словам глава партии Максима Сурайкина, речь идет о памятниках Ленину по всему миру, поскольку "Владимир Ильич является одним из величайших мыслителей планеты".

- Ленин <...> фактически изменил ход истории к лучшему. <…> Благодаря ему до сих есть восемь стран социализма, одна из крупнейших - Китай, это практически четверть населения планеты, - объяснил Сурайкин свою позицию в беседе с "360".