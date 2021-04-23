В Минобороны показали документы об освобождении Венгрии

Фото: скрин с сайта "Венгрия помнит, не сможет забыть"/ http://hungary1945.mil.ru/

Минобороны России опубликовало архивные документы о подвиге советских солдат при освобождении Венгрии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Минобороны РФ в рамках проекта "Без срока давности" публикует мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет забыть" на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященный сохранению исторической памяти о героических подвигах воинов Красной армии, павших за свободу и независимость Венгрии, - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что разделе представлены самые разные документы: журналы боевых действий, учетные карточки воинских захоронений, именные списки погибших, наградные листы героев войны и многие другие.