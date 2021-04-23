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В мире23 апреля 2021 6:41

Гиперзвуковую ракету "Циркон" назвали козырем российского флота

Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти, отмечает Дьячков
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Гиперзвуковую ракету "Циркон" назвали козырем российского флота

Гиперзвуковую ракету "Циркон" назвали козырем российского флота

Фото: Александр КОЦ

22 апреля 2021 года исполняется ровно 75 лет со дня основания Северного ПКБ. Это одно из крупнейших российских проектно-конструкторских бюро, которые было образовано веще в 1946 году. Бюро занимается созданием надводных кораблей различных классов. О том, в чем уникальность "Циркона" и почему именная эта ракета является "козырем российского флота", рассказал ген директор предприятия Андрей Дьячков.

По его словам, "Циркон" это гиперзвуковая ракета. Первый успешный запуск состоялся в 2020 году с борта спроектированного Северным ПКБ фрегата "Адмирал Горшков". Об этом Дьячков рассказал в интервью ТАСС.

- "Циркон" - это наш сегодняшний козырь на очень серьезную перспективу. Характеристики этого комплекса пока еще никто не смог превзойти, и сегодня он выводит наш флот на совершенно новый уровень, - заявил представитель бюро.