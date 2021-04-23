Последние новости на утро 23 апреля 2021: ГИБДД подготовила для водителей новые правила дорожного движения

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 23 апреля 2021 года. ГИБДД разработала проект дополнений к Правилам дорожного движения. Представители Госавтоинспекции намерены значительно расширить список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобилей. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектор должен будет оформить протокол по статье 12.5 КоАП (от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав). О том, что ГИБДД подготовила для водителей новые правила дорожного движения сообщает "Коммерсантъ". Также отмечается, что нарушением будет считаться отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар.

В Москве 22 апреля 2021 года завершились переговоры российского президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Обсуждение вопросов в общей сложности продлилось около четырех часов. Лидеры стран обсудили экономическое взаимодействие, включая промышленную кооперацию и энергетику.

Советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович исключил возможность проведением переговоров Киева с ДНР И ЛНР. Он также выразил принципиальность позиции украинских властей.

В России с 21 мая 2021 года граждане смогут получать налоговый вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Теперь вычет можно будет оформить автоматически, без сбора документов и посещения налоговую. Все что потребуется - заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Новые лидеры подорожания: цены на картофель и морковь растут в 10 раз быстрее инфляции. Так, базовый набор продовольственных товаров в марте рос в цене быстрее, чем в феврале и январе этого же года. Причиной стали низкие урожаи традиционных овощных культур.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о наделении столицы страны статусом штата. За эту инициативу проголосовали 216 конгрессменов, еще 208 - против. Предполагается, что если законопроект будет принят Сенатом и пройдет процедуру утверждения президентом страны, то город Вашингтон станет 51-м штатом Америки.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возвращении отношений России и США в эпоху холодной войны. По его мнению, этой ситуации способствуют угрозы американской стороны, а также давление и введение санкций.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг раскритиковала страны за недостаточные действия по борьбе с климатическими изменениями. Также 18-летняя девушка назвала "позором" нежелание в 2021 году отказаться от использования ископаемого топлива.

Посол США в России Джон Салливан прибыл в Вашингтон. Он признался, что рад вернуться домой. В планах у представителя ведомства "повидать мою семью и встретиться с коллегами в администрации".