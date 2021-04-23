Центробанк отозвал лицензию у Проинвестбанка Фото: Анастасия Осипова

В пятницу, 23 апреля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, Центробанк принял такое решение, в связи с тем, что кредитная организация неоднократно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял к кредитной организации различные меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Кроме того, на решение об отзыве лицензии повлияло завышение стоимости имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей, а также сокрытия реального финансового положения банка.

По величине активов Проинвестбанк на 1 апреля текущего года занимал 315 место в банковской системе России.

Напомним, 16 апреля Центробанк России отозвал лицензию у Интерпромбанка, а также у банка «Нейва».