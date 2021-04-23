В МИД РФ уточнили детали высылки чешских дипломатов

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большую часть сотрудников дипмиссии Чехии в России составляли российские граждане. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя взаимную высылкой дипломатов межу Москвой и Прагой.

Захарова уточнила, что российская сторона в свою очередь никогда не нанимала ни в качестве дипломатов или административно-технического персонала граждан той страны, где аккредитовано посольство России.

«Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России составляли российские граждане», - рассказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

По ее словам, Чехия в ответ на свои недружественные действия в отношении России получила то, о чем «не мечтала даже в страшном сне».

Напомним, 17 апреля Прага сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.