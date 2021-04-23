Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва снова предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом сообщили в МИД РФ, где также заявили о предложении России восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что одним из первых шагов в верном направлении могла бы стать реакция США на предложение восстановить двустороннее сотрудничество в сфере международной информационной безопасности, которое ранее изложил президент России Владимир Путин в своем заявлении от 25 сентября 2020 года.

«Суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), включающих восстановление профильных диалоговых форматов и каналов связи», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в министерстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что в предложение России также входит заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства странами о ненанесении первыми удара с использованием действий Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) друг против друга.