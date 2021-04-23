Депутат Федоров предложил упростить покупку недвижимости с использованием маткапитала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме предложили упростить использование маткапитала на покупку недвижимости. Сегодня сертификат разрешено тратить на приобретение жилья, но есть ряд условий.

Если недвижимость покупается без использования заемных средств, то вложить сертификат в такую покупку можно только через три года после рождения ребенка.

Именно этот пункт предлагает изменить депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он предложил убрать трехлетнее ограничение для семей, желающих приобрести недвижимость за собственные средства.

Свое обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Федоров объясняет, что из-за временного препятствия молодая семья вынуждена ждать три года, а за этот срок недвижимость вырастет в цене, либо же оформлять кредит и переплачивать банку проценты.

- В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил использования «Материнского капитала»… И позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка, - цитирует RT текст письма.

Ранее сообщалось, что теперь маткапитал можно будет дополнительно использовать при формирования накопительной пенсии. Поправки в правила вступили в силу на основании приказа Минтруда.

Женщинам разрешается забирать маткапитал из негосударственных пенсионных фондов в течении полугода с момента внесения, пишет ФАН.