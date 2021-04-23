Военная база США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная база Соединённых Штатов, которая расположена на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу.

Как передает al-Sumaria со ссылкой на источники из иракских органов безопасности, согласно полученным сведениям, по американской базе были выпущены три ракеты, одна из которых упала рядом со взлетно-посадочной полосой, еще две упали недалеко от центральной тюрьмы.

Кроме того, поступило сообщение об одном раненом гражданине Ирака по причине обстрела. Как предполагается, огнеметная установка находится на западе от Багдада.

Напомним, на прошлой неделе ракетному обстрелу подверглась другая военная база в Ираке. Вечером 14 апреля расположенная на севере страны военная база Башика подверглась ракетному обстрелу, в результате этой атаки погиб один турецкий военнослужащий и пострадал ребенок.