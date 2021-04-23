Новейшие ракеты "Бронебойщик" поступят в ВКС России после 2033 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная корпорация «Ростех» намерена начать поставки новой неуправляемой авиационной ракеты (НАР) «Бронебойщик» в Воздушно-космические силы России после 2023 года. Об этом сообщил исполнительный директор научно-производственного комплекса «Техмаш» Александр Кочкин.

«С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления НАР их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года», - приводит РИА Новости слова директора.

Неуправляемая авиационная ракета «Бронебойщик» была разработана подразделением «Техмаша» - НПО «Сплав» - и предназначена для поражения наземных целей. Как уточняется, запуск данных ракет будут способны выполнять различные российские ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также основа российской штурмовой авиации - Су-25.

Главной особенностью данной системы вооружения назвали возможность пробивать преграды перед непосредственной целью без разрушения корпуса и боевой части ракеты.