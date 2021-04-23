Россиянам напомнили о длинных майских выходных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиян ожидают трёхдневные выходные в связи с празднованием Дня труда, 1 мая. Об этом рассказали в Роструде.

Как передает РИА «Новости» слова представителя ведомства, согласно по производственному календарю праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными, то есть речь идет о днях с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

В Роструде отмечают, накануне праздников рабочий день, 30 апреля, считается предпраздничным днём и его продолжительность меньше на один час.

Производственный календарь на 2021 год

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что россияне планируют делать на майские праздники. Многие собирались полететь на отдых в Турцию, однако после ухудшения ситуации с коронавирусом, это направление оказалось закрытым. Как отмечают специалисты, теперь основная нагрузка ляжет на российские курорты. Многие собираются в Крым или Сочи.

Напомним, узнать, каким образом будем работать и отдыхать в этом году, поможет производственный календарь. В 2021 году нас ждет 118 выходных и праздничных, 4 сокращенных и 243 рабочих дня.