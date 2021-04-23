В Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для россиян Фото: Евгения ГУСЕВА

Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби. Об этом сообщает в департаменте культуры и туризма страны.

Как уточняется, новые правила для туристов из России начнут действовать с воскресенья, 25 апреля. Всего в так называемый зеленый список теперь включены более 20 стран, включая Великобританию, Австралию, Швейцарию, Португалию, Израиль, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Японию.

Таким образом, теперь для въезда на курорт российским туристам из необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции, выданная не раньше, чем за 96 часов до прилета. Повторный тест необходимо сделать после прилета.

Напомним, накануне россияне рассказали, куда планируют поехать на отдых летом. Большинство, как выяснилось, собираются отдыхать внутри страны.