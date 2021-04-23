Названы группы россиян, которым повысят пенсии с 1 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Повышение размера пенсии затронет некоторые групп россиян. Как именно происходит индексация пенсионных выплат в таких случаях, рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По словам специалиста, с мая на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, которую закончили свою трудовую деятельность несколько месяцев назад.

Также с 1 мая получить дополнительные социальные выплаты смогут члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а на дополнительную ежемесячную доплату к пенсионной выплате могут рассчитывать отдельные категории работников организаций угольной промышленности.

В то же время обратиться за назначением или перерасчетом указанных доплат граждане должны были в период с 1 января по 31 марта.

«Подобные доплаты к пенсии являются самостоятельным социальным пособием, поэтому для их получения требуется подача заявления», пояснила специалист.

Кроме того, с 1 мая россияне продолжат получать социальную пенсию, которую проиндексировали на 3,4 процента с 1 апреля.