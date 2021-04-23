МИД РФ назвал бездоказательными заявления США о российской киберугрозе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликованный в США доклад разведки, в котором Россия названа ведущей угрозой для Штатов в киберпространстве, не содержит никаких доказательств. Такое заявление сделали в МИД РФ, отметив, что с таким же успехом Москва могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой.

Заявления США о российской киберугрозе во внешнеполитическом ведомстве России назвали бездоказательными, а также заявили, что этот доклад является очередным проявлением «мегафонной дипломатии» администрации Белого дома. Отмечается, что Вашингтон использует такие заявления как предлог для увеличения бюджета разведки.

«В худших традициях жанра в документе перечислены "российские провокационные действия" в киберпространстве, однако, как всегда, не приводится конкретных доказательств, подкрепляющих выдвигаемые в наш адрес претензии», - приводит РИА Новости заявление министерства.

В МИД РФ отметили, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном и другими заинтересованными странами весь спектр вопросов космической безопасности.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 апреля, Россия снова предложила США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга. МИД РФ сообщил о предложении Москвы восстановить каналы диалога по предотвращению хакерских атак.