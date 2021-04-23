В Госдуму внесен проект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей к началу учебного года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 апреля, в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года.

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выплату по 10 тысяч рублей на всех школьников, а также распространить выплаты в 10 тысяч рублей на будущих первоклассников. Российский лидер отметил, что эти средства необходимо подготовить в середине августа, чтобы у родителей была возможность собрать ребенка в школу.

Кроме того, с 1 июня 2021 года детям из неполных семей от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата 5650 рублей в среднем, а также глава государства предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.