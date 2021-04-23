Российские войска возвращаются в пункты дислокации после учений в Крыму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские войска, которые были задействованы в проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации.Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», - говорится в заявлении военного ведомства

Как уточняется, в места постоянной дислокации возвращаются войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, задействованные в ходе учений на юге страны.

Напомним, накануне Евросоюз, США и Киев ни раз заявляли, что Москва якобы «продолжает курс опасных провокаций», среди прочего указывая на ситуацию на востоке Украины, в том числе на то самое учение войск недалеко от границ.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле комментировали изменение расположения российских войск на границе с Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Такими действиями Россия лишь обеспечивает безопасность и не представляет угрозы для «соседей».