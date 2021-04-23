Мошенники научились присылать сообщения с настоящих номеров банков Фото: REUTERS

Мошенники освоили новый способ обмана россиян. Теперь они научились присылать сообщения с номеров, который действительно принадлежат банкам.

Пока известно, что схему активно применяют на клиентах Сбербанка. Сначала поступает звонок от «сотрудника», который рассказывает человеку, что от его имени совершается перевод средств. Этим мало кого удивишь, о подобной схеме россияне знают давно.

Но именно на этом этапе преступники применяют нововведение. Лже-сотрудник говорит, что отправит клиенту код на номер 900 (официальный номер банка), его нужно назвать, чтобы заблокировать операцию.

В этот момент человек действительно получает сообщение с кодом, отправленное с номера 900. В тексте указывается, что клиент производит «регистрацию в гостевой зоне для юридических лиц Сбера».

В кол-центре «Сбера» «Известиям» объяснили, что данный код нужен, чтобы подать заявку на открытие расчетного счета ИП или юрлица. Для подписания всех документов придется все же явиться в банк лично или вызвать курьера. Но возможно мошенники и не ставят цели открыть счет на имя жертвы.

Отправляя сообщение с номера 900 преступник как бы легализуется в глазах клиента банка, и человек без сомнений делится другой необходимой информацией. Вот она как раз и нужна, чтобы списать деньги со счета или заставить сделать необходимый перевод.

- Мошенники не имеют доступ к службе рассылок, они просто умело пользуются сервисом банка. Подобные уведомления приходят после регистрации в указанном разделе телефонного номера. То есть, перед звонком жертве они регистрируют номер и в нужный момент просят систему отправить код подтверждения, - делится главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Есть еще одна схема обмана, к которой тоже не успели привыкнуть россияне. Преступники звонят жертве, записывают с ней диалог, а после с помощью монтажа строят нужные комбинации. Получив желаемое, мошенники звонят в банк от имени человека и могут совершать различные операции, пишет ФАН.