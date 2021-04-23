Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 апреля 2021 10:11

Евродепутат потребовала от Чехии доказательств обвинений против РФ

В Европарламенте отметили, что без дополнительных доказательств обвинения выглядят не очень убедительно
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)
Евродепутат потребовала от Чехии доказательств обвинений против РФ

Евродепутат потребовала от Чехии доказательств обвинений против РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов чешской деревне Врбетице в 2014 году. Такое заявление сделала депутат от страны в Европарламенте Катержина Конечна.

Как она отметила, без дополнительных доказательств обвинения выглядят не очень убедительно. По ее словам, не было прямых доказательств того, что российские агенты там действительно были, а также не были обнаружены взрывчатые вещества.

«Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы», — приводит РИА Новости слова евродепутата.

Конечна добавила, что Москва и Прага должны прекратить недружественную риторику и начать контакты для дальнейшей стабилизации нынешней обстановки.

Напомним, 17 апреля в Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. На следующий день в Чехии заявили о намерении обсудить инцидент в Врбетице на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в 19 апреля, и уже проинформировали о произошедшем председателя Европейского совета Шарля Мишеля.