Россиянам назвали главные запреты при использовании газовых плит

Специалист отметил, что самостоятельная замена и ремонт плит могут привести к несчастным случаям. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко рассказал основные запреты использования газовых плит в многоквартирных домах. Он отметил, что неосторожность россиян порой приводит к трагедии.

"Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо", — рассказал специалист агентству "Прайм".

Он подчеркнул, что те, кто использует газовое оборудование, должны вызывать газовиков при его подключении и отключении, а также в случае перепланировки помещений, где оно находится. Минко отметил, что самостоятельная замена газовых приборов и их ремонт - это опасное занятие.

Также он предупредил, что нельзя менять устройство вентиляционных систем в помещениях или закрывать вентиляционные каналы, где есть газовое оборудование.

Он отметил, что в этой сфере нужно увеличить штрафы за неправильное использование приборов, чтобы сократить несчастные случаи, происходящие по халатности.