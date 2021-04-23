Овечкин получил травму в матче с "Айлендерс" и досрочно покинул игру

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за полученной в ходе игры травмы.

Российский форвард покинул лед за 2 минуты 49 секунд до конца третьего периода и больше на льду не появился. При этом Овечкин не ушёл в раздевалку, а остался на скамейке запасных.

Как передает NBC, главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не назвал причину отсутствия Овечкин, отметив, что ему лишь сообщили о недоступности форварда.

«Я даже не знаю, в чём дело. Просто знаю, что в это время он был недоступен», - сказал главный тренер после матча.

Напомним, накануне Овечкин вышел на чистое шестое место в Национальной хоккейной лиги по шайбам в равных составах. В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз» российский форвард забросил свою 457-ю шайбу в равных составах. Таким образом он превзошел канадца Бретта Халла, у которого было 456 заброшенных шайб в равных составах.