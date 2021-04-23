Курс доллара 23 апреля 2021 упал ниже 75 рублей впервые с 23 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 23 апреля 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро. Американская валюта опустилась ниже 75 рублей, впервые с 23 марта.

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 10:22 по московскому времени доллар снизился на 0,56 процентов к закрытию предыдущей сессии и опустился до 74,9925 рубля. В последний раз курс американской валюты находился ниже 75 рублей 23 марта.

Однако к 10:39 по московскому времени изменения сократились. Доллар торговался по 75,105 рубля, теряя 0,41 процентов, а евро - по 90,52 рубля (минус 0,12 процентов).

Напомним, ранее специалисты спрогнозировали, в каких пределах будет колебаться курс доллара до конца весны. В связи с новыми санкциями, которые были введены США в отношении госдолга России, американская валюта ранее несколько укрепила свои позиции.