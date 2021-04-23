Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 апреля 2021 10:55

Совфед одобрил закон о запрете второго гражданства для госслужащих

Источник:kp.ru
Комментарии (11)Комментарии (11)
Совфед одобрил закон о запрет второго гражданства для госслужащих

Совфед одобрил закон о запрет второго гражданства для госслужащих

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 апреля, Совет Федерации одобрил законопроект о введении запрета на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутаты Государственной думы рассмотрели законы о введении для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и некоторых других категорий лиц запрета на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство в других странах.