Совфед одобрил закон о запрет второго гражданства для госслужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 апреля, Совет Федерации одобрил законопроект о введении запрета н иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутаты Государственной думы рассмотрели законы о введении для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и некоторых других категорий лиц запрета на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство в других странах.