Видео возвращения российских войск после учений в Крыму опубликовало Минобороны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские войска, задействованные ранее в проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации. Об этом сообщило Министерство обороны России, которое представило видео возвращения.

Как писал сайт kp.ru, в военном ведомстве рассказали, что на данный момент воинские подразделения и соединения совершают марши на аэродромы, железнодорожные станции, осуществляют погрузку на десантные корабли, а также железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

В места постоянной дислокации возвращаются войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. «На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота», - сообщили в министерстве.

Отметается, что в минувший четверг на полигоне Опук прошел основной этап учения, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. В них приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, а также 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации задействованные в ходе учений на юге страны войска.