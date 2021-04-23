В России 23 апреля 2021 года выявлено 8 840 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных за все время пандемии в стране составляет 4 371 214 Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 23 апреля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 744 961 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки случаи заражения выявили в 84 российских регионах. Наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2502. Второе место остается за Санкт-Петербургом, где выявили 694 заболевших. Тройку замыкает Московская область с показателем 609 заразившихся.

Кроме того, за 24 часа выявили 398 летальных исхода, а вылечили 9 407 пациента. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 107 501 заразившихся, всего выздоровели 4 371 214 человек.