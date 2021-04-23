"Справедливая Россия — За правду" опровергла информацию о смене лидера партии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщения о смене лидера партии "Справедливая Россия — За правду" не соответствуют действительности, это информационный вброс, сообщили ТАСС в пресс-службе Сергея Миронова.

Ранее поступила информация о возможной передаче лидерства в партии. Так, по словам источников некоторых агентств, "Справедливая Россия - За правду" на съезде в июне может сменить председателя. Ожидалось, что лидером партсписка станет Захар Прилепин, а сам Сергей Миноров пойдет как одномандатник по Петербургу.

В феврале 2021 года Сергей Миронов сообщил, что руководство объединенной партией останется за ним после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Теперь партия носит название «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Данные изменения были отражены в уставе фракции. Сам Миронов рассказал, что три партии подписали манифест — идеологическую основу объединения, содержащею 12 основных принципов правды, патриотизма и справедливости.