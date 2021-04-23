Посол Польши прибыл в МИД РФ

Посол Польши прибыл в МИД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади.

Как передает ТАСС, польский дипломат проследовал в здание внешнеполитического ведомства России, не дав комментария журналистам.

Напомним, 15 апреля Польша объявила трёх российских дипломатов персонами нон-грата. В Министерстве иностранных дел республики также отметили, что приняли соответствующие решение из-за «нарушения условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша». Также российского посла в Венгрии вызвали во внешнеполитическое ведомство страны.

На той же неделе, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.