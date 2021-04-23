Российское генконсульство в Чехии вновь облили кетчупом. Фото: Facebook/@gkbrno.

Представитель полиции Павел Шваб сообщил журналистам, что в ночь на пятницу, 23 апреля, неизвестные вновь облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ. В этот раз в городе Брно на юго-востоке Чехии.

"Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно. Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу", - цитирует его ТАСС.

В генконсульстве пока не комментирует произошедшее.

Ранее в Праге семь человек облили кетчупом стены российского посольства. Злоумышленники были задержаны. По их словам, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице.

Напомним, что в последнее время отношения Чехии и России претерпевают кризис. Ранее Прага выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских представителей посольства. При этом в Праге пообещали рассекретить данные, согласно которым Россия якобы причастна ко взрыву в деревне Врбетице на востоке Чехии, произошедшем в 2014 году. В МИД РФ обвинения западных коллег назвали голословными.