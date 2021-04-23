ФСБ раскрыла ячейку террористов в Кемеровской и Новосибирской областях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщает о задержании членов ячейки запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые занимались вербовкой мусульман, а также распространением идеологии терроризма на территории Кемеровской и Новосибирской областей.

«Во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*»,- сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, члены ячейки проводили тайные собрания, в ходе которых распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляя вербовку в свои ряды местных мусульман. При обыске на их месте жительства обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Спецслужбы не уточнили, сколько человек были задержаны в ходе спецоперации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещённая в России террористическая организация.