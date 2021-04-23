Байден планирует повысить налог для богатых почти вдвое

Байден планирует повысить налог на богатство до 40%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден планирует увеличить налог на прирост капитала для богатых до 39,6%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта мера обусловлена покрытием большей часть социальных расходов США, которые предназначены для устранения неравенства. В настоящее время налоговая ставка для граждан Соединенных Штатов с годовым доходом в размере $1 млн и более составляет 20%.

Если решение вступит в силу, то люди с доходом не менее $1 млн будут платить в госказну 43,4% от своей прибыли.

При этом, по словам источникам Bloomberg, налог на доход от инвестиций в размере 3,8% будет сохранен, что позволит увеличить ставку налога на доходность финансовых активов.

Предложение Байдена после вступления в законную силу может отменить положение налогового кодекса, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы.

Напомним, что ранее Джо Байден остановил строительство "стены Трампа". Новый американский лидер отметил, что для США это слишком дорогостоящий проект.