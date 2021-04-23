Россия высылает пять польских дипломатов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва объявляет пять польских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что они должны покинуть Россию до исхода дня 15 мая.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве соответствующее решение принято в знак протеста решению Варшавы поддержать «под абсурдным предлогом выражения солидарности» с Вашингтоном, «голословно утверждающим о причастности» Москвы неким кибератакам на территории своей страны.

«Это стало очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений. Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены», - говорится в заявлении министерства.

Напомним, МИД РФ назвал бездоказательными заявления США о российской киберугрозе. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с таким же успехом Москва могла бы назвать Вашингтон своей главной угрозой.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 23 апреля, посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади.